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В регионы Центральной России придут похолодание и мокрый снег

Ожидается также усиление ветра
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Синоптики регионов Центрального федерального округа из-за проходящего циклона ожидают в ближайшие сутки похолодание, сильный ветер и мокрый снег. Об этом в среду сообщила ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Перова.

"Похолодание связано с проходящим циклоном: в ночь на четверг ожидаем 0-5 градусов, осадки в виде дождя и мокрого снега и северо-западный порывистый ветер до 15-19 м/с, днем без существенных осадков и до 5-10 градусов тепла. В пятницу и субботу снова дожди, ночью 0-7 градусов, днем плюс 12-17 градусов, но затем мы снова ждем очередной циклон - с понедельника снова похолодает", - рассказала Перова.

По ее данным, в регионе с 20 апреля фиксируется среднесуточная температура на 7-9 градусов ниже климатической нормы. "Конец апреля больше похож на мартовскую погоду, но начало мая тоже будет прохладным", - сказала собеседница агентства.

То же сообщили ТАСС в Тамбовском гидрометеоцентре - циклон принес холодный воздух северных широт и осадки. "До конца рабочей недели будут идти дожди, местами возможен даже снег, снежная крупа, температура будет держаться на уровне 4-6 градусов тепла, это все же некая аномалия для этого периода, температура ниже нормы на 5-6 градусов. Уже с пятницы станет немного теплее - до плюс 12 градусов, дожди продолжатся, хотя и станут менее интенсивными", - рассказал собеседник агентства.

В Костромской, Владимирской, Ярославской, по данным региональных синоптиков, также ожидается похолодание, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 23 м/с. В Костроме и Ярославле днем до 3 градусов тепла, ночью до 4 градусов мороза, возможен снег. В Орловской, Рязанской, Липецкой областях в среду также поднимется ветер с порывами до 17-21 м/с, днем в четверг и пятницу будет до плюс 11 градусов, ночью от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, поэтому на дорогах образуется гололедица. В Смоленской, Тверской и Калужской областях также пройдет снег, ветер до 20 м/с, столбик термометра покажет плюс 10 градусов днем, ночью около 0.

По данным компании Россети, в некоторых регионах округа ожидают сильный ветер с порывами до 25 м/с, а также дождь и снег. Из-за этого во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях компания в своих подразделениях ввела режим повышенной готовности: свыше 1,3 тыс. бригад в составе почти 5 тыс. человек и 181 единицы техники готовы к ликвидации последствий непогоды и восстановлению электроснабжения потребителей.

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