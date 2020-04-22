В Кабардино-Балкарии ветеранам выплатили дополнительно по 75 тыс. рублей к 75-летию Победы

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии к 75-летию Победы выплатили ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тыс. рублей из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии.

"Завершены мероприятия по предоставлению выплаты к 75-летию Великой Победы в соответствии с указом главы Кабардино-Балкарской Республики "О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом главы республики размер ежегодной выплаты ко Дню Победы был увеличен до 75 тыс. рублей.

Как уточнили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты региона, в настоящее время в республике проживают 92 ветерана Великой Отечественной войны, а также две вдовы погибших.