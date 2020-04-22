В Чечне повысят квалификацию учителей начальной школы в сфере информационных технологий

ГРОЗНЫЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Педагоги начальной школы в Чеченской республике смогут повысить свою квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что необходимо для работы с образовательными интернет-ресурсами и эффективной организации дистанционного обучения. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ильяс Тааев.

"Мы ставим себе задачу в первую очередь повысить квалификацию педагогов начальных школ в контексте знаний и навыков ИКТ. Зачастую после проведенных тестов мы видим, что есть определенные пробелы у учителей начальных классов, в первую очередь это касается учителей старшего поколения. Но если работать с новыми образовательным ресурсами, возникает масса вызовов - это вопросы информационной безопасности, защиты персональных данных, это формирование личных кабинетов, и многое другое, связанное с работой онлайн", - сказал Тааев.

По его словам, обучение учителей организуют в рамках республиканского проекта "Будущее Чеченской Республики", который реализуют с прошлого года. "Он непосредственно посвящен учителям начальных классов. Мы считаем, что многие проблемы у обучающихся в плане качества знаний, когнитивных способностей, формируются в начальной школе, на рубеже 3-4 класса. И чтобы избежать пробелов в подготовке детей в начальной школе, мы решили сделать акцент на учителях начальной школы", - пояснил собеседник агентства, добавив, что до 2022 года в за счет проекта планируют повысить квалификацию около 4 тыс. педагогов.

Кроме того, в республике начали разработку обучающих телепрограмм для более эффективного процесса дистанционного обучения. "Мы знаем, что такая работа сейчас ведется Минпросвещения РФ, и параллельно готовим [телеуроки]. Возможно, будем их транслировать, либо просто разместим на своих образовательных порталах", - пояснил Тааев.

Он также добавил, что в настоящее время процесс дистанционного обучения в Чеченской республике, как и во многих других регионах, сопряжен с рядом сложностей - это, в частности, недостаточно высокая скорость интернета из-за повысившейся нагрузки на сети, нехватка компьютеров для одновременного обучения детей в многодетных семьях, а также загруженность образовательных порталов.