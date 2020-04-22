Армавиру и трем станицам Кубани присвоили региональные почетные звания

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии во вторник присвоили Армавиру звание "Город воинской доблести", а станицам Кущевская, Шкуринская, Канеловская - звания "Рубеж воинской доблести", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе заксобрания.

"Было решено городу Армавир присвоить почетное звание Краснодарского края "Город воинской доблести", а станицам Кущевской, Шкуринской, Канеловской - "Рубеж воинской доблести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что депутаты ЗСК единогласно поддержали принятие инициативы. Решение было принято в соответствии с законом "О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края", а также на основании предложения краевого организационного комитета "Победа".

Также в пресс-службе отметили, что данные звания являются степенью признательности жителей данных населенных пунктов за мужество, стойкость и героизм, проявленные их защитниками в годы Великой Отечественной войны.

"В нашей памяти по-прежнему остается подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И мы отмечаем памятными званиями места значимых боев на территории края. Здесь в наибольшей мере проявилась стойкость нашего солдата, тут происходили крупные сражения, которые приближали день окончательной Победы", - приводит пресс-служба слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.