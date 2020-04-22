{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Армавиру и трем станицам Кубани присвоили региональные почетные звания

Станицы Кущевская, Шкуринская, Канеловская получили звания "Рубеж воинской доблести"

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии во вторник присвоили Армавиру звание "Город воинской доблести", а станицам Кущевская, Шкуринская, Канеловская - звания "Рубеж воинской доблести", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе заксобрания.

"Было решено городу Армавир присвоить почетное звание Краснодарского края "Город воинской доблести", а станицам Кущевской, Шкуринской, Канеловской - "Рубеж воинской доблести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что депутаты ЗСК единогласно поддержали принятие инициативы. Решение было принято в соответствии с законом "О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края", а также на основании предложения краевого организационного комитета "Победа".

Также в пресс-службе отметили, что данные звания являются степенью признательности жителей данных населенных пунктов за мужество, стойкость и героизм, проявленные их защитниками в годы Великой Отечественной войны.

"В нашей памяти по-прежнему остается подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И мы отмечаем памятными званиями места значимых боев на территории края. Здесь в наибольшей мере проявилась стойкость нашего солдата, тут происходили крупные сражения, которые приближали день окончательной Победы", - приводит пресс-служба слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Ставрополье дополнительно развернут более 1,2 тыс. коек
Кроме того, в крае планируется открыть производство защитных костюмов для медиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС