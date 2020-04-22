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Глава Ставрополья предложил объявить мораторий на рост стоимости услуг ЖКХ

На координационном совете по противодействию коронавирусной инфекции, Владимиров также предложил увеличить федеральное финансирование микрофинансовых организаций

ПЯТИГОРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров из-за распространения коронавируса в стране и мире предложил летом не повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в среду провел в режиме видеоконференцсвязи заседание президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. В нем приняли участие главы российских регионов.

"Традиционно в июле происходит плановый подъем тарифов на энергоресурсы. Большая просьба принять решение по мораторию на рост тарифов, такая мера поддержки будет существенной", - сказал глава Ставрополья на координационном совете.

По данным пресс-службы, еще одно предложение главы региона касается прямой финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

"Для этого губернатор предложил увеличить федеральное финансирование микрофинансовых организаций Ставропольского края. Это даст возможность увеличить объемы прямой финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим из-за угрозы коронавируса. Также данные средства могут быть направлены на компенсацию затрат бизнеса на приобретение оборудования для развития производства", - отмечается в пресс-релизе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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