Первый на Ставрополье сенсорный терренкур создадут в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае сенсорный терренкур с несколькими видами природных покрытий создадут к лету в Железноводске, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске туристов по окончании эпидемии коронавируса встретит первый в регионе сенсорный терренкур. Терренкур <...> будет проложен от бювета-книги до Курортного озера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длина сенсорной тропы, по которой нужно будет ходить босиком, составит 240 метров вдоль современной части Каскадной лестницы с возможностью выхода к воде. "Оздоровительная тропа будет выполнена из 4 видов природных покрытий. По пути следования будут оборудованы специальные места, где можно будет обмыть ноги после "босоногой терапии". Неподалеку расположим спортивные площадки и места отдыха", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.