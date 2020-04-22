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На Ставрополье создадут единый сайт о жизни региона в годы Великой Отечественной войны

В частности, на портале "Историческая память Ставрополья" разместят информацию о памятниках и мемориальных объектах края

СТАВРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Музейные работники создадут единый сайт для обобщения данных о жизни Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны. На портале "Историческая память Ставрополья" также будет размещена информация о героях войны и воинских памятниках, сообщили в среду в краевом музее-заповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

"Ресурс будет содержать значительный объем информации относительно памятников и мемориальных объектов в Ставропольском крае, информацию об освобождении городов и районов края в январе 1943 года, информацию о ставропольцах - Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы", - говорится в сообщении на сайте музея.

На сайте "Историческая память Ставрополья" также разместят видеоматериалы с воспоминаниями очевидцев событий военного времени и периода оккупации. Портал будет регулярно пополняться новой информацией, презентация ресурса пройдет в преддверии Дня Победы.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись больше половины из них. В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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