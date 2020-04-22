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Музей ретро-автомобилей планируют открыть на автостоянке набережной Дербента

В экспозиции будут представлены коллекции отечественных, немецких автомобилей, а также американских машин 80-х годов

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти города Дербента намерены открыть музей ретро-автомобилей на автостоянке городской набережной, сообщила в среду пресс-служба мэрии города.

"Мэр Дербента Хизри Абакаров осмотрел автостоянку набережной по Тагиева, 38, где планируется открыть ретро-парк автомобилей. Предлагается переоборудовать часть автомобильной стоянки под ретро-музей, где жители города, туристы, гуляя по набережной, будут иметь возможность посетить еще один интересный объект древнего города. В данном музее будут размещены машины из частной коллекции дагестанского бизнесмена Магомеда Балакеримова", - говорится в сообщении.

По словам Абакарова, музей станет местом, где молодежь, любители ретро-автомобилей, туристы будут знакомиться с историей.

"Делается это для того, чтобы показать детям, на чем ездили наши дедушки, бабушки, какая раньше была техника. Можно будет прийти в музей, сесть в машину, сфотографироваться, покрутить руль. Про каждую машину мы собрали уникальные факты, интересные моменты. Это будет познавательно не только для детей, но и для взрослых. Летом планируется участвовать в выездных мероприятиях, на экспонатах музея можно будет передвигаться по городу", - цитирует пресс-служба мэра.

В музее будут представлены коллекции отечественных, немецких автомобилей, а также американских машин 80-х годов.

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