В Кизляре в 2020 году благоустроят 10 общественных территорий

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Мемориал "Память", посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, а также два сквера и семь дворовых площадок благоустроят в дагестанском городе Кизляр в 2020 году в рамках республиканской программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"До конца 2020 года в городе планируется благоустроить и отремонтировать семь дворовых площадок, мемориал "Память" в центральном городском парке и два сквера. В рамках программы асфальтируют площадки перед подъездами, заменят покрытия на детских площадках, будут обновлены лавочки и урны, созданы зеленые зоны и места для отдыха. Будет также обновлена дорожная сеть. При подготовке проектов благоустройства учитывались мнения кизлярцев", - говорится в сообщении администрации.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на площадках завершены подготовительные работы, несмотря на ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, все проекты в городе рассчитывают завершить в срок.

В пресс-службе администрации Кизляра уточнили, что в 2019 году в городе было благоустроено восемь дворовых и три общественные территории. В частности, была реконструирована выставочная площадь по улице Ленина, которая является одним из любимых мест отдыха горожан, а также площадь имени основателя Кизляра - Василия Левашова. В общей сложности на проекты благоустройства в 2019 году было направлено 41,3 млн рублей. Объем финансирования на 2020 год не уточняется.