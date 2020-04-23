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В отдаленное село на севере Чукотки возобновили перелеты впервые за 25 лет

Ранее в село Илирней можно было добраться только наземным путем и вертолетами Ми-8

АНАДЫРЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый за последние 25 лет самолет отправился в четверг в село Илирней Билибинского района Чукотки. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.

"Первый полет удалось совершить благодаря ремонтно-восстановительным работам на взлетно-посадочной полосе села Илирней, которые были проведены летом 2019 года. Предполагается, что появление нового типа судов в Билибинском районе должно отразиться на транспортной доступности в национальные села", - приводятся в сообщении слова главы администрации района Евгения Сафонова.

До возобновления рейсов в село можно было добраться только наземным путем и вертолетами Ми-8. Из-за отдаленности и частой непогоды возникали сложности с доставкой корреспонденции, медикаментов и продуктов.

В марте впервые за четверть века также начали выполняться полеты в село Островное Билибинского района.

Илирней и Островное - национальные чукотские села. Население первого - 280 человек, второго - 300. Расстояние до Анадыря составляет около 500 км.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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