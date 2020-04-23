Землю по программе "Дальневосточный гектар" получили более 80,5 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" получили уже более 80,5 тыс. человек, большинство из них взяли землю для строительства дома. Пока действуют ограничительные меры из-за распространения коронавируса, получатели используют участки для самоизоляции и воплощают на них предпринимательские проекты, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.

"Земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" пользуются спросом. На сегодняшний день "гектары" получили более 80,5 тыс. человек. В среднем около 1 100 человек заключают договоры безвозмездного пользования в месяц <...> На сегодняшний день поступает множество сообщений об активностях получателей "дальневосточных гектаров" - люди самоизолируются на участках, а также используют появившееся время для того, чтобы воплощать свои задумки, или оптимизируют свои предпринимательские проекты", - сообщили в пресс-службе.

Например, рассказали там, участники проекта "Дальневосточная слобода" в Хабаровском крае строят фермы и собирают березовый сок, приморский блогер Андрей Попов начал разводить вьетнамских вислобрюхих свиней, а сахалинский овощеводческий кооператив Алексея Новикова нанял работников для подготовки к посевной. В целом 43% получателей взяли участок, чтобы построить дом, 38% - для сельского хозяйства. Еще 7% получателей земли планируют организовать на ней туристические и рекреационные проекты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.