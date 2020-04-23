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Режим самоизоляции позволил провести ремонт в единственном зоопарке на Камчатке

В коллекции зоопарка содержится 160 видов животных
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса ускорила проведение ремонта в единственном зоопарке на Камчатке: с момента введения режима повышенной готовности в зоопарке успели обновить фасад и благоустроить уличную зону, что было сложно сделать из-за еженедельного наплыва посетителей. Об этом ТАСС рассказали в администрации Елизовского района Камчатки.

С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, приостановлена деятельность большинства предприятий, компаний и учреждений.

"Чтобы зоопарк не простаивал из-за пандемии, мы решили начать работы по расширению мест проживания животных. Это очень важно, и из-за того, что мы собираемся принять новых обитателей, и потому, что недавно у нас родились лисята, а в скором времени мы ожидаем существенное прибавление в семействе волков. Также с момента введения режима повышенной готовности в зоопарке мы успели обновить фасад и благоустроить уличную зону, что во время наплыва посетителей было сделать достаточно сложно", - приводятся в сообщении слова директора учреждения Людмилы Глуховой.

Отмечается, что в скором времени в единственный зоопарк на Камчатке переедут несколько белых лисиц и лемуров, сурикаты, семья енотов и дикобразов. Завершить ремонтные работы в учреждении планируют до 30 апреля.

В настоящий момент в коллекции зоопарка содержится 160 видов животных. К числу редких относятся сиамский крокодил, греческая черепаха, орлан-белохвост, гусь сухонос, алеутская казарка, попугай принцессы Александры. За годы существования в зоопарке - а в 2023 году учреждению исполнится 40 лет - побывала большая часть жителей полуострова.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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