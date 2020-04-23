{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Приморский сафари-парк ищет опекуна для тигра Амура

На его содержание нужно 40 тыс. рублей в месяц
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в Приморье зоопарк под открытым небом ищет опекунов для своих животных на время вынужденного простоя в условиях пандемии, сообщается в четверг на сайте Приморского сафари-парка. Среди животных - известный на весь мир тигр Амур, на содержание которого необходимо 40 тыс. рублей в месяц.

Ранее в апреле директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщал ТАСС, что закупленных запасов корма для животных хватит до конца апреля.

"Хочу обратиться к бизнесменам Приморья. К тем, кому не запретили работать, у кого есть доходы. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура - самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир", - приводятся в сообщении слова Мезенцева.

Он напомнил, что тигр Амур является собственностью Приморского края. Стоимость его содержания, так же как и содержания льва и лилигра, составляет 40 тыс. рублей в месяц. При этом уже подписаны два договора опеки на сокола-сапсана и даурского журавля, помочь которым вызвались пенсионеры из Тобольска и Тольятти.

В начале апреля во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для жителей. В Приморье власти ограничили число предприятий, которые могут продолжать работать в текущей ситуации, зоопарки в этот список не входят.

Приморский сафари-парк располагается в Шкотовском районе Приморья в 80 км по дороге от Владивостока. Здесь обитает 70 видов животных, в том числе краснокнижные амурские тигры и редчайшие крупные кошки планеты - дальневосточные леопарды. В 2015 году парк получил известность благодаря истории дружбы тигра Амура и козла Тимура, которого привезли хищнику в качестве живой добычи. Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним, за этой историей следили СМИ всего мира на протяжении нескольких месяцев.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Режим самоизоляции позволил провести ремонт в единственном зоопарке на Камчатке
В коллекции зоопарка содержится 160 видов животных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС