Приморский сафари-парк ищет опекуна для тигра Амура

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в Приморье зоопарк под открытым небом ищет опекунов для своих животных на время вынужденного простоя в условиях пандемии, сообщается в четверг на сайте Приморского сафари-парка. Среди животных - известный на весь мир тигр Амур, на содержание которого необходимо 40 тыс. рублей в месяц.

Ранее в апреле директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщал ТАСС, что закупленных запасов корма для животных хватит до конца апреля.

"Хочу обратиться к бизнесменам Приморья. К тем, кому не запретили работать, у кого есть доходы. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура - самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир", - приводятся в сообщении слова Мезенцева.

Он напомнил, что тигр Амур является собственностью Приморского края. Стоимость его содержания, так же как и содержания льва и лилигра, составляет 40 тыс. рублей в месяц. При этом уже подписаны два договора опеки на сокола-сапсана и даурского журавля, помочь которым вызвались пенсионеры из Тобольска и Тольятти.

В начале апреля во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для жителей. В Приморье власти ограничили число предприятий, которые могут продолжать работать в текущей ситуации, зоопарки в этот список не входят.

Приморский сафари-парк располагается в Шкотовском районе Приморья в 80 км по дороге от Владивостока. Здесь обитает 70 видов животных, в том числе краснокнижные амурские тигры и редчайшие крупные кошки планеты - дальневосточные леопарды. В 2015 году парк получил известность благодаря истории дружбы тигра Амура и козла Тимура, которого привезли хищнику в качестве живой добычи. Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним, за этой историей следили СМИ всего мира на протяжении нескольких месяцев.