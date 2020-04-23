Онлайн-тест о событиях Великой Отечественной войны проведут к 9 мая

ТАСС, 23 апреля. Онлайн-викторина о событиях Великой Отечественной войны, в том числе об участии в ней Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, пройдет с 6 по 15 мая на сайте проекта "Поколения уверенного будущего", сообщил в четверг ТАСС руководитель проекта Юрий Юрманов.

"Мы проводим эту викторину уже третий год, но если раньше волонтеры предлагали поучаствовать в ней прохожим, то в этом году из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции викторину решили провести онлайн. Любой желающий с 6 по 15 мая сможет проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на сайте проекта "Поколения уверенного будущего". Там мы разместим два теста: один посвящен событиям всей войны, второй - участию в ней Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов", - сказал Юрманов.

Каждый тест состоит из 25 вопросов. Победители получат призы. "Мы рассчитываем, что наша акция подстегнет людей, прежде всего молодежь, углубить свои знания истории Великой Отечественной войны", - добавил организатор викторины.

Викторина состоится в рамках всероссийского конкурса "Наша Победа 75", направленного на поддержку исследовательской работы о вкладе россиян в победу в Великой Отечественной войне. Этот конкурс начался в апреле и продлится до декабря. Его участникам нужно рассказать в социальных сетях о памятных местах своих населенных пунктов, которые связаны с победой в Великой Отечественной войне, о боевом или трудовом вкладе этих мест, о своих родных и близких - участниках войны, о героях или семейных реликвиях, напоминающих о Победе. Председателем координационного совета конкурса стал зампредседателя Госдумы Петр Толстой.