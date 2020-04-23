Энергетики обеспечили больницу в КБР станцией для бесперебойной работы аппаратов ИВЛ

НАЛЬЧИК, 23 апреля. /ТАСС/. Энергетики обеспечили госпиталь по оказанию помощи заразившимся коронавирусом в Кабардино-Балкарии резервной электродизельной станцией для бесперебойной работы аппаратов ИВЛ. Об этом сообщили в четверг в Минздраве региона.

"В условиях разворачивающейся эпидемиологической ситуации бесперебойная работа аппаратов ИВЛ является жизненно необходимым условием для тяжелобольных людей, находящихся на искусственной вентиляции легких. В случае возникновения внештатных ситуаций только автоматическая подача альтернативного электричества даст медикам возможность спасти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. ПАО "Россети Северный Кавказ" решил эту задачу для Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями - поставил резервную электродизельную станцию, что позволит медикам с уверенностью нести службу в сложившейся эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

В Минздраве региона выразили благодарность компании за обеспечение надежности электроснабжения медицинских учреждений в условиях особого режима борьбы против распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о дополнительных выплатах врачам, медсестрам, младшему и прочему медперсоналу, который работает в госпитале по оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом.

По данным оперативного штаба в КБР, на 23 апреля в регионе зарегистрировано 218 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровели 15 человек, один умер.