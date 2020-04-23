В Карелии создадут систему экологического мониторинга воздуха и воды

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Систему регионального экологического мониторинга состояния воздуха и водных объектов в Карелии создадут по поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия образования республики. Первый этап работ по анализу основных источников загрязнения окружающей среды завершат в сентябре 2020 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минприроды региона.

"Карельскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предстоит проанализировать расположение основных крупных источников загрязнения окружающей среды, перечень загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проверить состояние действующих пунктов мониторинга. Работа будет завершена к концу сентября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Новая система мониторинга за окружающей средой позволит увеличить количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферы и поверхностных водных объектов. На сегодняшний день в регионе специалисты следят за состоянием воздуха с помощью двух постов ЦГМС - в Петрозаводске и поселке Надвоицы Сегежского района. Кроме того, данные о содержании веществ в атмосфере в Роспотребнадзор передают крупные градообразующие предприятия в Кондопоге, Питкяранте, Сегеже, Костомукше."Они проводят замеры на границах своих санитарных зон и регулярно предоставляют сведения в федеральную службу Роспотребнадзора", - отметили в министерстве.

К сентябрю специалистам предстоит определить, сколько дополнительных постов мониторинга необходимо создать в Карелии. Эта работа проводится в рамках региональной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия" на 2014-2020 годы за счет бюджетных средств.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.