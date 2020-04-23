В Чечне волонтеры собрали более 500 книг для пенсионеров

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Волонтеры в Чечне собрали более 500 художественных и исторических книг для пенсионеров, находящихся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"В подборе литературы мы сделали акцент на содержании: был организован сбор советских и чеченских классиков, исторических повестей о Великой Отечественной войне, стихотворений мировых авторов. В период самоизоляции важно занять наших пожилых граждан, отвлечь их от негативных настроений. Между тем, мы знаем, что пожилые люди относятся к самому читающему поколению, и данная акция для них действительно актуальна", - отметили в пресс-службе, добавив, что акцию приурочили к Всемирному дню книги и авторского права.

Волонтерский центр помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса на базе региональной партии начал работу 25 марта. К его работе привлечены около полутора тысячи волонтеров со всей республики, двести из них - в Грозном.

В Чечне положительные тесты на наличие новой коронавирусной инфекции выявлены в общей сложности у 323 человек, из них 23 уже выздоровели, шесть умерли. С 13 апреля в Чечне перемещение транспорта возможно только по пропускам для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств. Усилен контроль на границах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.