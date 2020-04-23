В Ингушетии с начала самоизоляции на 20% выросло потребление мобильного интернета

МАГАС, 23 апреля. /ТАСС/. Потребление мобильного интернета абонентами МТС в Ингушетии за три недели самоизоляции из-за пандемии коронавируса выросло на 20%, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе филиала ПАО "МТС" в Краснодарском крае.

Режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса был введен в Ингушетии с 30 марта.

"МТС проанализировал потребление мобильного интернета абонентами в городах и районах Ингушетии. По итогам первых трех недель самоизоляции средний показатель вырос почти на 20%. Активнее других с 30 марта по 21 апреля генерировали интернет-трафик в сети МТС жители Назрани, второе место занял Карабулак, замкнул тройку интернет-лидеров город Сунжа", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на протяжении первых недель самоизоляции также активными пользователями мобильного интернета МТС стали жители Малгобека, Магаса, станицы Нестеровской и села Экажево. С ростом трафика также изменился и характер потребления мобильного интернета: если ранее абоненты выходили в онлайн преимущественно вечером - с 18:00 мск до 23:00 мск, то сейчас нагрузка равномерно распределяется в течение всего дня.

"С введением режима самоизоляции нагрузка на мобильную сеть связи пошла в рост - и это было ожидаемо. Резко увеличился спрос на онлайн-сервисы, вырос объем скачиваемого "тяжелого контента". Сеть МТС в Ингушетии строится с определенным запасом по емкости, поэтому даже в создавшихся условиях работы мы продолжаем предоставлять услуги связи в полном объеме, при этом дальнейшее увеличение трафика никак не повлияет на их качество", - передает пресс-служба слова директора МТС в Ингушетии Хаматхана Албакова.