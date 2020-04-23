Начало пожароопасного сезона в Якутии ожидается во второй декаде мая

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Начало пожароопасного сезона в Якутии прогнозируется во второй декаде мая, сообщила в четверг пресс-служба правительства Якутии.

"Начало пожароопасного сезона прогнозируется во второй декаде мая. В последней пятидневке апреля пожарная опасность прогнозируется в центральных, западных и восточных районах республики. Согласно прогнозам, наиболее неблагоприятная лесопожарная обстановка ожидается в июле в западной части и на юго-востоке республики", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что подготовлено 226 единиц техники, дополнительно будет закуплено 25 единиц лесопожарной техники. В 16 муниципальных образованиях приведут в действие 22 камеры видеонаблюдения. В районах республики уже ведется установка четырех комплектов камер видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Якутии, наибольшая вероятность возникновения природных пожаров прогнозируется в первой декаде мая. "Первые возгорания ожидаются в южных и центральных районах республики. Затем, со второй декады мая по начало июня - на территории Мирнинского и Нюрбинского районов. Во второй декаде июня ожидаются возгорания в Верхоянском, Среднеколымском, Томпонском и Верхнеколымском районах, затем подвержены угрозе возникновения лесных пожаров во второй декаде июня 11 северных районов", - говорится в сообщении.

Проверена готовность к пожароопасному сезону 194 населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары. "По результатам проведенных проверок на территории 38 населенных пунктов в 13 муниципальных районах выявлено 87 нарушений обязательных требований пожарной безопасности", - отметили в главном управлении МЧС. Отмечается, что основные нарушения наблюдаются в обустройстве минерализованных полос и противопожарных расстояний границ населенных пунктов с лесным участком и в неисправности звуковых систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Так, в отношении двух юридических и 38 должностных лиц органов местного самоуправления возбуждены административные дела. Для профилактики и усиления работы с населением в муниципальных образованиях создано 946 патрульных групп всех видов.

Для обеспечения пожарной безопасности и тушения природных пожаров запланирована группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе свыше 8,6 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники, в том числе 48 единиц авиационной техники. "В постоянной готовности находится аэромобильная группировка главного управления в количестве 90 человек и девять единиц техники, одно воздушное судно МИ-8 Хабаровского АСЦ (авиационно-спасательного центра)", - добавили в пресс-службе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га или 83,4% его территории.