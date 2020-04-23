Парламент Якутии одобрил инициативу присвоения Якутску звания "Город трудовой доблести"

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) поддержали инициативу о присвоении Якутску звания "Город трудовой доблести". Соответствующее постановление принято на заседании парламента Якутии в четверг.

В сопроводительном письме проекта постановления приводится обращение главы Якутии Айсена Николаева в адрес председателя Ил Тумэн Петра Гоголева. В документе говорится, что после рассмотрения и поддержки вопрос о присвоении Якутску звания "Город трудовой доблести" направят в Российскую академию наук для экспертного заключения.

Ранее жители Якутска предложили присвоить столице звание "Город трудовой доблести". Депутаты городской думы Якутска поддержали это предложение. Затем мэр Якутска Сардана Авксентьева направила его главе Якутии и председателю Ил Тумэн.

В годы войны из Якутска ушли на фронт более 60 тыс. жителей республики - значительная часть ее населения. Через этот город пролегала воздушная трасса Аляска - Сибирь (Алсиб), по которой в годы Второй мировой войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по лэнд-лизу - договору аренды вооружения. В городе размещались штабы 1-й перегоночной авиадивизии и воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль (Чукотка), базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный авиаполки.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон о введении в РФ звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.