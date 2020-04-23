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Университет в Дагестане запустил онлайн-лекции по школьной программе и национальным языкам

Трансляции проводятся ежедневно на платформе Zoom, Youtube-канале университета и официальной странице вуза "ВКонтакте"

МАХАЧКАЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) запустил цикл онлайн-лекций для школьников по основным предметам школьной программы, а также по национальным языкам Дагестана, трансляции проводятся ежедневно на платформе Zoom, Youtube-канале университета и официальной странице вуза "ВКонтакте", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе университета.

"Это наш первый шаг в проведении публичных онлайн-лекций для школьников, нам было важно это сделать, мы успешно перешли на онлайн-обучение, при этом мы видим, что с нашими школами это происходит не так легко. И это наш посыл школьникам о том, что мы их поддерживаем, что карантин закончится и все будет хорошо", - сказала представитель университета, добавив, что в настоящее время запущен цикл из десяти онлайн-лекций от ведущих преподавателей вуза, охватывающий основные предметы школьной программы, а также лекции по национальным языкам республики.

По ее словам, интерес к лекциям проявляют не только дагестанские школьники, но и пользователи из других регионов.

"Мы анализируем поступающие запросы. В частности, мы наблюдаем рост интереса к национальным языкам, сейчас у нас в программе есть даргинский и кумыкский язык, и к нам уже пришел запрос на лезгинский язык. Очень важно, что у нас сразу идет обратная связь - через Zoom, WatsApp мы получаем отзывы из самых разных удаленных уголков Дагестана", - отметила собеседница агентства.

Подготовленный курс лекций рассчитан до 30 апреля, но в университете уже готовятся его продолжать. "Мы планируем еще проводить такие лекции, мы видим запрос на них. Далее планируем сделать акцент на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ - как по дисциплинам, которые уже представлены у нас, так и по тем, которые мы еще не охватили", - добавила представитель университета.

По данным пресс-службы ДГУ, в университете оказывают и другую помощь школам региона - в частности, в рамках всероссийской акции #Мывместе студенты-волонтеры, обучающиеся на факультетах информационных технологий, по заявкам, поступающим в региональный штаб ОНФ, помогают людям настроить программное обеспечение, компьютеры, видеотрансляции.

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