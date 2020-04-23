В Северной Осетии восемь семей инвалидов получили свидетельства на приобретение жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выдали восемь сертификатов на получение жилья для жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТАСС в министерстве строительства и архитектуры республики.

"В течение двух последних дней проходила выдача сертификатов на приобретение жилья инвалидам и членам семей инвалидов во Владикавказе. Всего раздали восемь сертификатов в рамках федерального закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в очереди на получение жилья из указанной категории граждан 225 человек. Работа по выдаче сертификатов будет продолжена.