Населенные пункты Гикало и Пригородное включили в состав города Грозный

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Парламент Чечни принял закон о включении поселка Гикало и села Пригородное с населением более 15 тыс. человек в состав города Грозный. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Принят закон о включении поселка Гикало, площадью 4140 га и численностью населения 10 317 человек, и села Пригородное, площадью 340 га и численностью населения 5 503 человека, в состав городского округа "город Грозный", - отметили в пресс-службе, добавив, что они будут относиться к Октябрьскому району города.

Грозный - столица Чеченской республики. Один из самых крупных городов Чеченской Республики, с населением около 300 тыс. человек. Делится на четыре административных района: Октябрьский, Заводской, Ленинский и Старопромысловский.