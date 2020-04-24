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В Приморье планируется начать строительство и реконструкцию 14 мостов

Их намерены ввести в эксплуатацию в 2021-2022 годах

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья планируют в 2020 году начать строительство и реконструкцию 14 мостов, чтобы ввести их в эксплуатацию в 2021-2022 годах. Восемь из них уже обеспечены финансированием, сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, не уточнив стоимость работ.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи, поручил Минтрансу проработать возможность увеличения финансирования строительства мостов в крае.

"Приморье запросило дополнительные средства на период с 2020 по 2024 год. В 2020 году планируется начать строительство (реконструкцию) 14 мостов с их вводом в эксплуатацию в 2021 - 2022 годах. Из них восемь мостов обеспечены финансированием, ведется подготовка к процедурам закупки, контрактация планируется в июне-июле месяце, начало работ в июле-августе. Еще по шести мостам финансирование включается в бюджет, проведение закупки планируется в июле 2020 года, начало работ в августе", - сообщили в Минтрансе Приморья.

В 2020 году региональный Минтранс планирует начать проектирование еще 31 моста с выпуском проектной документации в 2021 году. Там уточнили, что в Приморье есть подрядные организации, готовые выполнять эту задачу и по мере роста объемов финансирования наращивать собственные мощности. При необходимости будут привлечены мостостроители и из других регионов России.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании с президентом сообщил, что власти региона работают над проблемой восстановления мостов на участке между Владивостоком и Находкой. По его словам, существующие конструкции постоянно разрушаются, это осложняет поставку грузов для работы приморских предприятий, в том числе судостроительной отрасли. Для решения этой проблемы власти подготовили проект, на который до 2024 года сначала предполагалось направить 30 млрд рублей, однако позже Минтранс сократил эту сумму до 7 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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