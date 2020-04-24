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75-летие Победы

В Якутске установят бюст и отремонтируют улицу имени Героя Советского Союза Лонгинова

Стоимость работ составляет около 6,2 млн рублей

ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти установят бюст в честь Героя Советского Союза Владимира Лонгинова, а также будет отремонтирована одноименная улица, сообщил в пятницу ТАСС представитель управы Сайсарского округа мэрии Якутска.

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Установка бюста вошла в этом году в программу поддержки местных инициатив. Памятник представляет собой бронзовый бюст высотой 1,5 м. В прошлом году мы определились с местом, где будут сквер с бюстом. Там начались позднее субботники, нам еще предстоит много работы. Мы хотим, если удастся, успеть 2 сентября, ко дню рождения Владимира Дионисьевича Лонгинова открыть сквер", - сообщил представитель управы, отметив, что в честь 75-летия Победы в Якутске отремонтируют улицу Лонгинова, которая также находится на территории Сайсарского округа.

Так, Сайсарский округ получит в этом году на реализацию проекта сквера с установкой бюста 3 млн рублей. Субсидии по программе поддержки местных инициатив выделяются на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры. Стоимость работ по скверу и бюсту составляет примерно 6,2 млн рублей. Как отметили в управе, необходимые средства уже собраны при помощи спонсоров, землячеств и самих жителей округа.

Улица Лонгинова будет отремонтирована за счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Якутска, улицы Лонгинова не было изначально в списке 2020 года, ее внесли в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 657 м. "На сегодня объявлен аукцион по ремонту данной дороги в единой информационной системе в сфере государственных закупок. После заключения контракта на ремонт объекта дорожники выполнят фрезерование, выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетона, отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень и нанесут новую дорожную разметку", - сообщили в мэрии.

Владимир Лонгинов в августе 1941 года был призван в армию. Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр, огнем прикрывал переправу и поддерживал подразделения полка в бою по захвату плацдарма, уничтожил более 80 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 1943 года.

Теги
РоссияЯкутия75-летие Победы
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