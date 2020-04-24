Парк "Россия - моя история" в Махачкале готов предоставить площадку для госпиталя

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале готов предоставить свою площадку для развертывания госпиталя в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщила пресс-служба парка в Instagram.

По последним данным, в Дагестане коронавирусом заразились 454 человека, 43 выздоровели, 11 умерли.

"Для нас интересы общества и благополучие наших земляков - превыше всего. В это непростое время мы готовы пойти на такой шаг, если будет соответствующий запрос от республиканских властей. К тому же наша территория это позволяет, и мы сразу ее предоставим в случае необходимости", - приводит пресс-служба слова руководитель мультимедийного комплекса "Россия - Моя история" Тимура Велиханова.

Как отмечается, все сотрудники комплекса являются сертифицированными волонтерами и также готовы оказать свою помощь.

Второй в России по величине мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане торжественно открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м - второй по величине после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м. В историческом парке в Махачкале также организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.