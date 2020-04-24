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Пандемия коронавируса нового типа

Производство защитных костюмов для медиков наладят в Северной Осетии

На Ирафской швейной фабрики уже сшили партию многоразовых противочумных костюмов, которые получили высокую оценку со стороны местных врачей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Производство защитных костюмов для медицинских работников наладят в Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава Битарова. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Речь шла и о противочумных костюмах для медперсонала и о медицинских масках. Вячеслав Битаров дал поручение наладить их производство на базе швейных фабрик и цехов республики. Тем более такой опыт на базе Ирафской швейной фабрики уже имеется, здесь сшили партию многоразовых противочумных костюмов, которые получили высокую оценку со стороны местных врачей", - говорится в сообщении.

По словам Вячеслава Битарова, ситуация с распространением коронавируса в республике усложняется, количество зараженных опасной инфекцией с каждым днем увеличивается. Он поручил усилить мероприятия по недопущению распространения инфекции.

В настоящее время к приему пациентов подключилась резервная республиканская клиническая больница. В случае необходимости подключатся Ардонская и Пригородная районные больницы. Также, по мнению Вячеслава Битарова, в данной работе необходимо задействовать поликлиническое звено и разделять больных на стационарных и амбулаторных. Всем участковым врачам поручено вести разъяснительную работу на своих участках и заблаговременно выявлять и оказывать необходимую помощь пациентам.

Кроме того, глава республики дал поручение министерству труда и социального развития упростить до минимума процедуру выдачи материальной помощи малоимущим и семьям с детьми.

В республике зафиксировано 305 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 207 человек находятся на амбулаторном лечении, 61 - в больнице, 35 выздоровели, 2 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1184 человека.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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