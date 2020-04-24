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Региональный оператор в КБР расширил возможности онлайн-платежей за вывоз мусора

Оплатить за вывоз мусора можно через официальные сайты банков, приложения, а также система платежей MostPay

НАЛЬЧИК, 24 апреля. /ТАСС/. Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компания "Экологистика" - расширил возможности онлайн-платежей для абонентов, рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

Российский экологический оператор ранее назвал 20 регионов, в которых в ближайшее время из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы. В частности, в перечень вошли пять из семи северокавказских регионов, в том числе и Кабардино-Балкария.

"В рамках поддержки населения мы постарались обеспечить нашим абонентам все возможности для выгодной оплаты услуг по обращению с ТКО. Это и онлайн-платежи через официальные сайты банков, и приложения. А также система платежей MostPay, при оплате с помощью которой абоненту предоставляется возможность получения кешбэка в размере 5% на номер телефона плательщика. Кроме того, за задержку платежа сейчас не начисляются пени", - рассказали в пресс-службе.

В "Экологистике" отметили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, рисков прекращения деятельности регионального оператора не предвидится. "Существуют финансовые затруднения, уровень собираемости платежей по вывозу отходов значительно снизился. В случае сохранения режима самоизоляции ситуация может перейти в отрицательную сторону", - добавили в пресс-службе.

При этом в "Экологистике" отметили, что регоператоры надеются на государственную поддержку, в том числе на выдачу компенсаций недополученных платежей в течение трех месяцев в размере 20% от расчетной необходимой валовой выручки.

"Мы провели переговоры с ведущими кредитными представителями республики, такими как Сбербанк, ВТБ, о выдаче беспроцентных кредитов в период повышенного иска распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на негативный фактор, возникший в связи с распространением коронавируса, региональный оператор исполняет весь цикл по обращению с ТКО", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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