В Железноводске к юбилею Победы запустили первый региональный онлайн-забег

ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Онлайн-забег "Шагаем к Победе" впервые на Ставрополье запустили в Железноводске в преддверии юбилея Великой Победы. Участникам предстоит пройти 1 814 км - путь от Москвы до Берлина, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Участникам предстоит преодолеть символические 1 814 км (расстояние от Москвы до Берлина) до 9 мая. Будет засчитан пеший шаг, бег, велосипед, самокат и даже фитнес-тренажер. И самое главное, что внести свой вклад можно, даже находясь на самоизоляции. Если каждый пройдет хотя бы три метра - вместе мы преодолеем этот маршрут в память о Победе, которую нам подарили наши деды", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что накануне сам "преодолел 7,7 км на пути к Берлину". По данным пресс-службы, принять участие в патриотическом онлайн-забеге могут все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки.

"Онлайн-атлеты при помощи шагомеров и других гаджетов будут замерять пройденное расстояние. Результатами необходимо будет делиться в социальных сетях, а затем они будут суммироваться", - отмечается в сообщении.

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военным врачам Железноводска более 30 тыс. советских солдат вернулись в строй.