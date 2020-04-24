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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье 14 компаний перепрофилировали мощности под производство многоразовых масок

С начала апреля в крае выпущено свыше 1,2 млн масок и 3 млн бахил

ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Производство гигиенических масок и бахил, спрос на которые значительно возрос с распространение коронавируса в стране и мире, запущено на 14 предприятиях Ставрополья, которые перепрофилировали свои мощности под эти нужды. С начала апреля в крае выпущено свыше 1,2 млн масок и 3 млн бахил, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Владимиров.

"Ряд ставропольских предприятий смогли в кратчайшие сроки перепрофилировать свои мощности на выпуск столь необходимых гигиенических масок, бахил и других средств индивидуальной защиты. Сейчас пошивом многоразовых масок занимаются уже 14 организаций. Со 2 апреля по сегодняшний день произведено более 1,2 млн штук", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, маски раздали пожилым людям, направили их в розничную сеть.

"Кроме того, два краевых предприятия нарастили объемы выпуска бахил. Всего за месяц выпущено более 3 млн штук", - отметил глава региона.

По данным краевого Минпрома, в настоящее время ежедневно в регионе производят более 20 тыс. тканевых масок, они не являются медицинскими, однако подходят для бактериальной фильтрации в быту.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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