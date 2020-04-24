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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье к приему пациентов с коронавирусом готовы почти 2 тыс. коек

Треть из них обеспечены подачей кислорода

ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья подготовили около 2 тыс. коек к приему пациентов с коронавирусом, треть из них обеспечены подачей кислорода, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 22 апреля провел в режиме видеоконференцсвязи заседание президиума Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. В ходе совещания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что всего в стране должно быть развернуто не менее 95 тыс. дополнительных инфекционных коек до конца текущего месяца, эта задача к настоящему моменту выполнена на 82%.

"Медучреждения продолжают перепрофилирование инфекционных коек. На сегодняшний день к приему и оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике задействованы 1 921 инфекционная койка. Около трети от их числа обеспечены подачей кислорода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, еще 758 коек продолжают перепрофилировать. Ведется закупка аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что в крае функционирует 13 лабораторий: 11 в медорганизациях и две подведомственные Роспотребнадзору, где по показаниям врача делают анализ на коронавирус нового типа людям из группы риска. Уже проведено более 26,5 тыс. тестов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. На Ставрополье число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 358 случаев - за последние сутки диагноз подтвержден у 26 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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