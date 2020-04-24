РЭО: Кавказ отличается традиционно низкой собираемостью платежей за ЖКХ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Риск приостановки деятельности большинства северокавказских операторов по вывозу отходов связан с традиционно низкой собираемостью платежей за жилищно-коммунальные услуги в регионе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО) Алексей Макрушин.

Ранее РЭО назвал 20 регионов страны, в которых в ближайшее время из-за неплатежей могут прекратить работу регоператоры. В перечень попали пять из семи регионов Северного Кавказа - Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

"На Северном Кавказе традиционно низкая собираемость платежей за услуги ЖКХ и за обращение с отходами в частности. Люди живут достаточно бедно, большие семьи, и те расходы, которые в других регионах воспринимаются нормально, для жителей северокавказских регионов обременительны", - сказал Макрушин.

При этом он добавил, что Минприроды России и РЭО разработали антикризисный пакет мер поддержки региональных операторов. Одна из мер уже утверждена - это субсидия региональным операторам в течение трех месяцев в размере 20% их выручки. В настоящее время Минприроды собирает с регионов документы, необходимые для предоставления субсидии.

По информации РЭО, если на конец 2019 года уровень собираемости платежей от населения составлял 80%, то в апреле текущего года собираемость ожидается на уровне 60%, а в случае продления эпидемиологических ограничений может снизиться до 40%. Помимо этого, в настоящее время предприятия массово уведомляют регоператоров о невозможности оплачивать вывоз отходов. В ряде регионов доля таких юридических лиц составляет 90%.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.