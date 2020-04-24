На Ставрополье создали единый информационный сайт о жизни края в годы ВОВ

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники музея презентовали на Ставрополье единый информационный портал, обобщающий данные о жизни региона в годы Великой Отечественной войны. В настоящий момент сайт "Историческая память Ставрополья" состоит из трех разделов, сообщил в пятницу во время онлайн-презентации проекта замдиректора Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве Егор Карагодин.

"В отличие от предыдущих информационных ресурсов, которые представляли данные в разрозненном виде, новый сайт объединяет в себе весь информационный контент. <...> На сайте созданы три больших основных раздела: "Историческая память Ставрополья", "Этапы освобождения Ставропольского края" и "Земля героев", - сказал он.

В первом разделе собрана информация о мемориальных объектах региона, связанных с Великой Отечественной войной. Второй раздел рассказывает об этапах освобождения региона от оккупации. "Земля героев" - уникальный раздел, большая работа проделана специалистами музея, сотрудниками регионального отделения Российского военно-исторического общества, здесь представлен полный уточненный список ставропольцев, удостоенных звания Герой Советского Союза", - отметил Карагодин.

Работу над созданием единого информационного ресурса сотрудники музея начали в 2016 году. "Информация будет дополняться, уточняться, будут появляться новые материалы по разным районам. Мы очень надеемся, что со временем ресурс превратится в полноценный информационный портал, благодаря которому любой человек сможет получить информацию о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны, событиях времен войны, происходивших на Ставрополье", - отметил замдиректора музея-заповедника.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись больше половины из них. В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.