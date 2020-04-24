В Кизляре отменили пропуска для работающих граждан из-за злоупотреблений

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти дагестанского Кизляра отменили ранее введенную систему пропусков для свободного перемещения граждан, работающих в условиях самоизоляции из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра города Александра Шувалова.

"Введение пропускного режима выявило множество злоупотреблений со стороны самих же горожан и жителей соседних районов, которые тут же стали тиражировать выданный нами разрешительный документ на передвижение по городу для тех, кто продолжает работать. На оперативном штабе было принято решение отменить пропускной режим и аннулировать уже выданные нами пропуска. У всех, кто продолжает работать, на руках должны быть подтверждающие или удостоверяющие личность документы и разрешения, выдаваемые работодателями", - приводятся в сообщении слова Шувалова.

Кизляр был закрыт для въезда автотранспорта с 1 апреля. Как уточнили в пресс-службе, в тот же день ввели пропускную систему для работающих граждан, однако уже 6 апреля выданные пропуска было решено аннулировать.

"На личных автомашинах и такси по городу в режиме изоляции горожане имеют право передвигаться в случае экстренной необходимости. <…> Право на передвижение по городу имеют автомашины экстренных служб: кареты скорой помощи, пожарные автомобили, спецтехника аварийных газовых и электрических служб", - отметили в городской администрации.

По данным оперативного штаба Дагестана, на пятницу в республике подтверждено 567 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки подтверждено 113 случаев, 43 человека выздоровели, 11 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.