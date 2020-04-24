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Восемь проектов по благоустройству реализуют в Левашинском районе Дагестана в 2020 году

На эти цели направят 33 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Восемь проектов по благоустройству будут реализованы в Левашинском районе Дагестана в 2020 году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации района. Работы будут проводиться в рамках республиканских приоритетных проектов развития, стоимость составит 33 млн рублей.

"В Левашинском районе в 2020 году будут реализованы восемь проектов на сумму 33 млн рублей. По проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда" в сельских поселениях Урма, Кулецма, Уллуая и Наскент будут благоустроены общественные территории. По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" планируется отремонтировать внутрисельские дороги в селе Леваши", - рассказали в пресс-службе.

В администрации также отметили, что в селе Леваши будут отремонтированы три улицы. Общая протяженность отремонтированных дорог составит около 3 км, а общий объем средств на эти цели - 22 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году продолжится реализация проектов "Местных инициатив", по которым в данное время проводится общественное обсуждение и поданы заявки, добавили в пресс-службе.

В 2019 году по проекту "Мой Дагестан" была отремонтирована автомобильная дорога в селе Леваши, благоустроена общественная территория в селе Нижнее Чугли, практически завершены строительства водопроводов в сельских поселениях Верхнее-Лабкомахи и Цудахар.

В Дагестане в 2019 году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.

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