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"Роснефть" до 2023 года проведет восемь экспедиций для исследования животных в Арктике

В течение четырех лет компания будет изучать ключевые виды арктических экосистем, основным из которых является белый медведь

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" продолжает изучение биоразнообразия Арктики и планирует провести до 2023 года восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях для исследования экосистем. Об этом сообщил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в ходе онлайн-конференции.

"Мы приступаем к исследованию морских экосистем, морских животных, которые являются индикаторами устойчивости этой системы, таких исследований ранее в Арктике не происходило. В период до 2023 года планируется восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом, Карском морях в рамках изучения экологии и биоразнообразия Арктики", - сказал он.

В экспедициях примут участие ведущие ученые из крупнейших российских исследовательских центров: института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Сибирского федерального университета.

В январе 2020 года "Роснефть" и Минприроды РФ подписали соглашение для развития сотрудничества в области сохранения биологического разнообразия. "Роснефть" в течение четырех лет будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов - биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, основным из которых является белый медведь (другие виды - атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка).

"Роснефть" ведет изучение Арктики с 2012 года. При участии специалистов "Арктического научного центра" компания организовала и провела более 20 комплексных научно-исследовательских экспедиций.

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