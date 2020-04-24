Весенняя охота в Коми откроется только для местных жителей

СЫКТЫВКАР, 24 апреля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба подписал указ об открытии весенней охоты исключительно для местных жителей. Об этом он сообщил в пятницу.

Ранее руководитель региона объявлял о закрытии весенней охоты, чтобы не допустить приезда охотников из других регионов и возможного дополнительного заноса коронавирусной инфекции. Затем охотники записали видеообращение к врио главы, в котором попросили открыть сезон исключительно для местных жителей, для которых охота - это способ прокормить свои семьи.

"По охоте у нас дебаты шли вчера до 22 часов, мы с коллегами искали решения. Сегодня утром я подписал указ по весенней охоте, но с обязательным ограничением. Указ на грани фола. Основная история была в том, что приедет много людей, среди которых могут быть зараженные коронавирусом. Поэтому указ гласит, что только для жителей Коми. Поэтому прошу, не приглашайте сюда своих друзей, родных, у кого нет регистрации в Коми, потому что для них это будет нарушением", - обратился Уйба к руководителям охотничьих хозяйств, обществ, к рядовым охотникам и жителям республики, видеообращение размещено на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Еще одно ограничение ввели для охотников в том, что разрешено охотиться только на водоплавающую птицу. "По заключению ученых численность популяций боровой дичи очень снизилась, поэтому в этом году ученые рекомендовали охоту на боровую дичь запретить", - сообщил Уйба.

По данным Минприроды Коми, в регионе зарегистрировано более 40 тыс. охотников, наиболее активная часть - 25 тыс. Во время весеннего сезона обычно выдается по 11-12 тыс. разрешений на охоту. Получение разрешений возможно организовать через единый портал госуслуг, сократив количество контактов между людьми.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на 24 апреля зарегистрировано 553 зараженных коронавирусом, в том числе 11 за минувшие сутки, а всего под медицинским наблюдением находится 4 254 человека, из них 3 913 контактировали с заболевшими, 341 прибыли из-за рубежа. 28 человек выздоровело, официально подтверждены четыре случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.