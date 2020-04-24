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В регионы Центральной России в выходные придут дождь и сильный ветер

В некоторых областях воздух прогреется до 18 градусов
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Метеопредупреждение о ветре до 20 м/c и осадках распространили региональные гидрометцентры и ГУ МЧС Белгородской, Курской, Орловской областей. По данным синоптиков, в некоторых регионах в субботу воздух прогреется до плюс 18 градусов.

"На территории Орловской области властвует циклон, который принесет дождь и сильный ветер, порывы будут достигать 20 м/c. Воздух в субботу прогреется до плюс 18 градусов днем, плюс 4 ночью, в воскресенье прохладней - до плюс четырех", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. Метеопредупреждение об ухудшении погоды распространили в пятницу также в Курской области - с субботы ожидаются дожди с грозами и порывами ветра до 19 м/c. При этом прогнозируется незначительное потепление - днем до плюс 18-20 градусов.

В Тульской и Владимирской областях облачно, с прояснениями, ночью до минус 2, возможен снег, днем до плюс 11. До плюс 13 градусов прогреется воздух в Брянской области, синоптики также предупреждают о сильном дожде. В Ивановской области в выходные возможны мокрый снег, дождь, днем до 9 градусов тепла, ночью около 1 градуса мороза, возможна гололедица. В Тамбовской области - днем плюс 18, ночью плюс 7, дожди все выходные.

Как рассказала ТАСС синоптик Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Перова, на выходные в регионе ждут потепления и дожди, грозы. "В субботу дожди и днем плюс 17 градусов, но затем мы снова ждем очередной циклон - с понедельника в регионе снова похолодает", - сказала Перова. В Липецкой и Белгородской областях в субботу местами небольшой дождь, грозы, порывы местами 15-20 м/c. По данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 8 градусов, днем 15-20 градусов тепла.

До 14 тепла днем прогреется в ближайшие выходные температура во Владимирской области, ночью столбик термометра покажет от минус 1 до плюс 4 градусов, временами возможны осадки, уточнили синоптики. В Калужской и Смоленской областях в субботу пройдет дождь, в воскресенье без осадков, воздух прогреется до плюс 9 днем, ночью опустится до минус 3. В Рязанской и Тверской областях, по данным местных гидрометцентров, без осадков, днем до плюс 9, ночью заморозки до минус 3.

Прохладнее всего в ЦФО в Костромской и Ярославской областях. В региональных гидрометцентрах сообщили, что в субботу и воскресенье ожидаются снег и дождь, днем плюс 7, ночью до минус 3.

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РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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