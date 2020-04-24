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Водность рек на Ставрополье из-за засушливой погоды снизилась на 25-30%

По прогнозам специалистов, до конца апреля водность рек в крае может пополниться на 10-15% за счет таяния ледников в горах

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Засушливая погода привела к снижению водности рек в Ставропольском крае на 25-30%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минсельхоза. В крае создан оперативный штаб по организации работы мелиоративных систем.

Как сообщали ранее в Министерстве сельского хозяйства региона, на Ставрополье осень 2019 года и зима 2020 года отличались малым количеством осадков. Осенью в крае выпало 30% осадков от нормы, зимой - порядка 50%. Весенний сев аграрии также проводят в условиях засухи. В результате возникла угроза недостатка воды в мелиоративных системах региона.

"Запасов реки Кубань и Большой Зеленчук на 25-30% меньше <…> Водность рек на сегодняшний момент составляет 70-80% от нормы. На данном этапе идет процесс наполнения Сенгилеевского, Дундинского, Новотроицкого, Грушевского и Курганинского водохранилищ", - говорится в сообщении министерства.

В крае планируется подготовить графики поливов сельскохозяйственных посевов, усилить работу по пресечению несанкционированного забора воды из оросительных систем. "Благодаря качественной организации работы мы можем нивелировать наши риски и свести их к минимуму", - цитирует пресс-служба министра Владимира Ситникова.

По прогнозам специалистов, до конца апреля водность рек в крае может пополниться на 10-15% за счет таяния ледников в горах. "На сегодняшний день мы понимаем, что в условиях жесточайшей засухи в крае, перед нами стоят новые задачи, которые необходимо решать. Создан оперативный штаб, который работает по данной проблеме. Хотелось бы особо подчеркнуть, что сокращений программ по поддержке мелиораторов не будет", - приводит пресс-служба слова зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам, представляющего в нижней палате парламента Ставрополье, Алексея Лавриненко.

В Ставропольском крае площадь орошаемых земель составляет 214 тыс. га. Из-за изношенности и ветхости сетей полив фактически осуществляется на 58 тыс. га. В регионе реализуется программа развития мелиоративных систем, в 2019 году было введено в работу 15 тыс. га новых площадей орошения, в 2020 году планируется построить 15,5 тыс. га мелиоративных систем.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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