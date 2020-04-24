В Железноводске "Сад памяти" высадили в онлайн-режиме

ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сад памяти", приуроченная к празднованию юбилея Великой Победы, прошла в Железноводске в онлайн-формате. В городе-курорте в пятницу высадили около тысячи деревьев, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сад памяти" высадили в пятницу в Железноводске в онлайн-режиме. Всего было посажено 985 деревьев", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, с высадки деревьев велась трансляция, чтобы каждый житель мог стать сопричастным к городскому экологическому событию.

"Коронавирус не сможет нам помешать озеленять наш город и готовиться к самому важному празднику нашей страны - 9 Мая. Мы высадили тысячу молодых саженцев в память о тех, кто сражался, погибал, но выстоял. Из-за режима самоизоляции в этом важном мероприятии не смогли принять участие наши горожане, но запись патриотической акции будет доступна на городском Youtube-канале", - сказал глава города Евгений Моисеев, слова которого приводят в сообщении.

Непосредственно высадку молодых деревьев осуществили озеленители и сотрудники управления городского хозяйства. Теперь в "Саду памяти" в Железноводске будут расти клены, каштаны, красные дубы.

Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.