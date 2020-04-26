В Чечне выделили 60 млн рублей на запуск двух предприятий пищевой промышленности

ГРОЗНЫЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни выделили 60 млн рублей для запуска производства на сахарном заводе и комбинате хлебопродуктов на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В целях недопущения дефицита хлебобулочных изделий, сахарного песка правительством Чеченской Республики выделены финансовые средства в объеме 60 млн рублей на запуск производства на двух крупных предприятиях пищевой промышленности: ГУП "Аргунский комбинат хлебопродуктов", который способен к выработке муки до 200 тонн в сутки, и ГУП "Сахарный завод Чеченской Республики" мощностью 1 200 тонн переработки сахарной свеклы в сутки", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, весенние полевые работы проводятся в плановом режиме.

Объем продукции сельского хозяйства за первый квартал этого года составил 3 860,2 млн рублей, что составляет 111,6% к уровню прошлого года. "В условиях самоизоляции активизирована работа по посадке садов и огородов. На сегодняшний день в частном секторе вспахано около 100 тыс. подворий площадью более 7 тыс. га. За счет средств бюджета республики население обеспечено семенами картофеля, фасоли, кукурузы на сумму 30,3 млн рублей", - рассказал Хучиев.

В Чечне выявлено 409 человек с коронавирусом, из них 23 уже выздоровели, шесть умерли. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах.