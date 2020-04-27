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Пандемия коронавируса нового типа

В Грозном откроют новый инфекционный корпус

Всего в республике для приема больных с коронавирусом развернуто 960 коек

ГРОЗНЫЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни с опережением сроков завершают строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек в Грозном, он будет использоваться для приема больных с новой коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В республике налажено производство антисептических растворов, лицевых масок и одноразовых комплектов для врачей-инфекционистов. Нам удалось не допустить острого дефицита средств индивидуальной защиты. Ведется ускоренное строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек, стоимость объекта 606,9 млн рублей. После ввода в эксплуатацию ориентировочно 30 апреля данный корпус планируется использовать под прием больных с новой коронавирусной инфекцией", - отметил Хучиев.

По его словам, в борьбе с новым вирусом в Чечне задействовано около 2000 медицинских работников, кадровый резерв составляет порядка 500 человек. "В республике развернуто 960 инфекционных коек. Создан неснижаемый двухнедельный запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, одноразовых противочумных костюмов и т. д. На мероприятия для борьбы с COVID-19 в сфере здравоохранения всего выделено 1 003,6 млн рублей", - добавил Хучиев.

В Чечне положительные тесты на наличие новой коронавирусной инфекции выявлены в общей сложности у 387 человек, из них 23 уже выздоровели, шесть умерли. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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