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75-летие Победы

На Камчатке отреставрировали памятник танку "Т-34"

В работе использовались материалы, привезенные из Петербурга

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Танк "Т-34" завершились в понедельник на Камчатке. Об этом сообщается на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

"Мы использовали краску с антикоррозийными пигментами, чтобы обеспечить надежную защиту строительных материалов от воздействия влаги, а также штукатурку с мраморной крошкой. Необходимые материалы привозились из Санкт-Петербурга, так как их не было в наличии на территории региона. В настоящее время все работы на памятнике выполнены. От строительных лесов памятник "Танк Т-34" будет освобожден к празднику 9 мая", - приводятся в сообщении слова представителя компании-подрядчика Александр Быков.

Всего на территории Камчатского края четыре объекта культурного наследия, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Это торпедный катер, установленный в память о мужестве и героизме моряков-тихоокеанцев, Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году, памятник воинам Советской армии - освободителям Курильских островов в 1945 году и танк "Т-34".

Теги
РоссияКамчатский край75-летие Победы
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