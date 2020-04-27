В маске против паводка: как на Северном Кавказе готовятся к половодью

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса никак не отразится на подготовке регионов Северного Кавказа к весенне-летнему паводку на горных реках - все работы проводятся в срок с соблюдением требований эпидемиологической безопасности, рассказали ТАСС в региональных управлениях МЧС, а также профильных министерствах регионов СКФО. Несмотря на относительно благоприятный прогноз, в регионах готовятся к любому развитию событий - проводят расчистку русел рек, укрепляют берега в местах возможных подтоплений, а также создают усиленные группировки для реагирования на возможные ЧС.

Спокойная обстановка и повышенный контроль

Уровни воды на реках Северного Кавказа пока не превышают неблагоприятных отметок, а запасы снега в горах, по оценкам Высокогорного геофизического института (Кабардино-Балкария) значительно меньше, чем в апреле 2019 года. Однако ситуация может измениться при резком потеплении и интенсивном таянии ледников, а также при обильных дождях, предупреждает начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.

"В случае продолжительных осадков, возможно возникновение остропикового половодья на реках Малка, Чегем, Черек, Терек и других", - сказал Надежин ТАСС, уточнив, что при наихудшем сценарии в зону возможного затопления в республике попадает 59 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

Он также добавил, что в Кабардино-Балкарии на особом контроле МЧС России находится ледниковый комплекс Башкаринских озер. "Озера в настоящее время находятся подо льдом. Мониторинг ситуации на участке Башкаринских озер и ледника Башкара проводится в постоянном режиме", - уточнил собеседник агентства.

В Ставропольском крае также говорят о спокойной обстановке и незначительных - от 1 до 10 см - колебаниях уровня вода на основных реках региона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в крае продолжается реализация комплекса мер по защите от паводков, разработанного после 2017 года, когда после рекордных за 50 лет дождей на Ставрополье оказались затоплены более 2 тыс. жилых домов в 28 населенных пунктах. Кроме берегоукрепительных работ и ремонта гидротехнических сооружений в него вошла установка границ водоохранных зон и зон возможного подтопления, в которых будет запрещено строительство и другая хозяйственная деятельность.

"В общей сложности мероприятия оцениваются в 2,9 млрд рублей, их реализация в регионе завершается в 2020 году", - уточнили в министерстве.

Работа в условиях пандемии

Подготовка к прохождению паводка ведется во всех регионах Северного Кавказа, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. В Дагестане в этом году берегоукрепительные работы проводятся на 11 участках реки Терек, наиболее опасной в период паводка, а также на двух участках реки Сулак общей протяженностью 900 м, на постоянном контроле находится ситуация на Геджухском и Аксайском водохранилищах.

"Всего в текущем году спланировано проведение 30 водохозяйственных мероприятий на сумму более 300 млн рублей. Работы проводятся по плану, специалисты обеспечены средствами защиты дыхания - масками, респираторами. В основном работы проводятся в безлюдных местах, что снижает к минимуму угрозу заражения коронавирусом среди личного состава привлекаемых подразделений", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану, добавив, что все основные работы планируется завершить до 5 мая 2020 года - начала паводкоопасного периода.

На Ставрополье в этом году на эти цели направлено 750 млн рублей, в том числе около 100 млн рублей из краевого бюджета. "Это целый комплекс гидротехнических мероприятий, которые позволяют увеличивать пропускную способность русла реки. Это дноуглубительные работы, формирование русла реки - очень сложные и затратные мероприятия, но они позволяют минимизировать риски возникновения паводковых ситуаций", - привели в пресс-службе краевого минприроды слова заместителя министра Александра Рябикина.

В Северной Осетии работы на наиболее опасных участках рек уже завершены, сообщили ТАСС в республиканском минприроды. "В частности, проведена расчистка русел рек в населенных пунктах Црау, Галон, Нижний Бирагзанг, Суадаг, Майрамадаг, Нижняя Саниба. Сейчас идет ремонт берегоукрепительных сооружений протяженностью 1,2 тыс. метров на реке Ардон. В скором времени начнется ремонт берегоукрепительных сооружений длиной 600 метров на реке Терек в селении Фарн", - рассказал представитель министерства, отметив, что опасность подтоплений на территории республики возникает с июня по август из-за выпадения большого количества осадков, а также таяния ледников.

Подготовку к весеннему паводку до ввода ограничений успели провести и в Ингушетии. "С начала года мы провели расчистку 4,5 км реки Сунжа и почистили 27 подмостовых пространств на реках Асса, Сунжа и Армхи, провели берегоукрепительные работы. Также у нас установлены временные и стационарные гидропосты и мониторинговые устройства, которые следят за уровнем воды в реках - в случае повышения уровня в МЧС по региону сразу поступит сигнал", - рассказал ТАСС представитель ГУ МЧС по республике.

По его словам, при негативном сценарии в зону подтопления в регионе могут попасть около 5700 человек, наиболее высокий риск - в Карабулаке, городе Сунжа, селе Троицкое и в Джейрахском районе, где протекают реки Сунжа и Армхи. "Но у нас подтопления случаются очень редко, примерно один раз в 10 лет. Паводкоопасный период на территории республики обычно наступает во второй половине мая и достигает пика в конце мая - начале июня, с началом ливней и с повышением температуры в горах", - добавил собеседник агентства.

Строительство дамбы и защита от селей

В Карачаево-Черкесии в этом году завершают строительство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук для защиты аула Адиль-Халк Ногайского района, где в зону возможного подтопления попадают 58 жилых домов, а также школа и мечеть. Кроме того, в регионе ведутся работы по ремонту берегоукрепительных сооружений на реках Джегута, Уруп, Аксаут и Кубань в районе населенных пунктов, находящихся под угрозой подтопления, а также дноуглубительные работы и расчистка русел притоков рек Джегута и Маляй Зеленчук. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, для реагирования на возможные ЧС подготовлена группировка из более 4 тыс. человек и более 870 единиц техники, в том числе плавсредства и беспилотные летательные аппараты МЧС.

В Чеченской Республике подтоплений практически не бывает, однако в горных районах нередки сходы селей и оползни. По данным республиканского министерства строительства и ЖКХ, в зоне воздействия оползневых процессов проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска. В 2020 году из федерального бюджета на их переселение выделено 99 млн рублей, такие же суммы предусмотрены переселенцам из оползневых зон в 2021-м и 2022 годах.

Одновременно в республике ведут работу по защите от селей. По данным управления ГУ МЧС по региону, в селеопасных зонах в Чечне проживают около 18 тыс. человек. "Проведена работа по очистке русел рек и укреплению береговой линии. Подготовлена проектная сметная документация на строительство четырех селезащитных сооружений в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа - сейчас ждем согласования заявки и начала финансирования", - сказал ТАСС председатель комитета правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий ЧС Али Абдуллаев, добавив, что в настоящее время селезащитных сооружений в республике нет.

Он также отметил, что в республике готовы оперативно отреагировать на любое ЧС. "В регионе есть обновляемый резерв палаток, медикаментов и продуктов питания на 22 млн рублей. Проводится мониторинг уровня рек, все службы находятся в режиме готовности", - сказал Абдуллаев.

Обезопасить дороги

Готовятся к сезону паводка и дорожники, как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", в регионах Северного Кавказа в зоне риска находятся более 20 участков федеральных автодорог общей протяженностью 35 км. По данным ведомства, 11 таких участков общей протяженностью 27,4 км расположены на трассе "Черкесск-Домбай" в Карачаево-Черкесии, пять - на Транскаме в Северной Осетии, из общая протяженность составляет 1,4 км. Кроме того, выявлены подверженные подтоплениям два участка федеральных трасс на Ставрополье и по одному потенциально опасному участку дорог в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.

"Период паводка приходится на май и июнь 2020 года. На паводковых участках заблаговременно созданы бригады для предупреждения и оперативной ликвидации возможных ЧС. Также дорожники очистили кюветы, селепропускные каналы и селенакопители. Кроме того, на автодорогах выявлено 48 потенциально опасных искусственных сооружений, в настоящее время проводятся работы по их осмотру, расчистке подмостовых русел, а также входных и выходных отверстий малых мостов и водопропускных труб. Для постоянного мониторинга производится установка водомерных рек", - рассказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что предупреждения и ликвидации ЧС в период прохождения паводка дорожники заготовили все необходимые материалы, к работе готовы 167 единиц спецтехники и 43 бригад численностью более 400 человек.