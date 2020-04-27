{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В маске против паводка: как на Северном Кавказе готовятся к половодью

В зону возможного затопления в республике попадает 59 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса никак не отразится на подготовке регионов Северного Кавказа к весенне-летнему паводку на горных реках - все работы проводятся в срок с соблюдением требований эпидемиологической безопасности, рассказали ТАСС в региональных управлениях МЧС, а также профильных министерствах регионов СКФО. Несмотря на относительно благоприятный прогноз, в регионах готовятся к любому развитию событий - проводят расчистку русел рек, укрепляют берега в местах возможных подтоплений, а также создают усиленные группировки для реагирования на возможные ЧС.

Спокойная обстановка и повышенный контроль

Уровни воды на реках Северного Кавказа пока не превышают неблагоприятных отметок, а запасы снега в горах, по оценкам Высокогорного геофизического института (Кабардино-Балкария) значительно меньше, чем в апреле 2019 года. Однако ситуация может измениться при резком потеплении и интенсивном таянии ледников, а также при обильных дождях, предупреждает начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.

"В случае продолжительных осадков, возможно возникновение остропикового половодья на реках Малка, Чегем, Черек, Терек и других", - сказал Надежин ТАСС, уточнив, что при наихудшем сценарии в зону возможного затопления в республике попадает 59 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

Он также добавил, что в Кабардино-Балкарии на особом контроле МЧС России находится ледниковый комплекс Башкаринских озер. "Озера в настоящее время находятся подо льдом. Мониторинг ситуации на участке Башкаринских озер и ледника Башкара проводится в постоянном режиме", - уточнил собеседник агентства.

В Ставропольском крае также говорят о спокойной обстановке и незначительных - от 1 до 10 см - колебаниях уровня вода на основных реках региона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в крае продолжается реализация комплекса мер по защите от паводков, разработанного после 2017 года, когда после рекордных за 50 лет дождей на Ставрополье оказались затоплены более 2 тыс. жилых домов в 28 населенных пунктах. Кроме берегоукрепительных работ и ремонта гидротехнических сооружений в него вошла установка границ водоохранных зон и зон возможного подтопления, в которых будет запрещено строительство и другая хозяйственная деятельность.

"В общей сложности мероприятия оцениваются в 2,9 млрд рублей, их реализация в регионе завершается в 2020 году", - уточнили в министерстве.

Работа в условиях пандемии

Подготовка к прохождению паводка ведется во всех регионах Северного Кавказа, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. В Дагестане в этом году берегоукрепительные работы проводятся на 11 участках реки Терек, наиболее опасной в период паводка, а также на двух участках реки Сулак общей протяженностью 900 м, на постоянном контроле находится ситуация на Геджухском и Аксайском водохранилищах.

"Всего в текущем году спланировано проведение 30 водохозяйственных мероприятий на сумму более 300 млн рублей. Работы проводятся по плану, специалисты обеспечены средствами защиты дыхания - масками, респираторами. В основном работы проводятся в безлюдных местах, что снижает к минимуму угрозу заражения коронавирусом среди личного состава привлекаемых подразделений", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану, добавив, что все основные работы планируется завершить до 5 мая 2020 года - начала паводкоопасного периода.

На Ставрополье в этом году на эти цели направлено 750 млн рублей, в том числе около 100 млн рублей из краевого бюджета. "Это целый комплекс гидротехнических мероприятий, которые позволяют увеличивать пропускную способность русла реки. Это дноуглубительные работы, формирование русла реки - очень сложные и затратные мероприятия, но они позволяют минимизировать риски возникновения паводковых ситуаций", - привели в пресс-службе краевого минприроды слова заместителя министра Александра Рябикина.

В Северной Осетии работы на наиболее опасных участках рек уже завершены, сообщили ТАСС в республиканском минприроды. "В частности, проведена расчистка русел рек в населенных пунктах Црау, Галон, Нижний Бирагзанг, Суадаг, Майрамадаг, Нижняя Саниба. Сейчас идет ремонт берегоукрепительных сооружений протяженностью 1,2 тыс. метров на реке Ардон. В скором времени начнется ремонт берегоукрепительных сооружений длиной 600 метров на реке Терек в селении Фарн", - рассказал представитель министерства, отметив, что опасность подтоплений на территории республики возникает с июня по август из-за выпадения большого количества осадков, а также таяния ледников.

Подготовку к весеннему паводку до ввода ограничений успели провести и в Ингушетии. "С начала года мы провели расчистку 4,5 км реки Сунжа и почистили 27 подмостовых пространств на реках Асса, Сунжа и Армхи, провели берегоукрепительные работы. Также у нас установлены временные и стационарные гидропосты и мониторинговые устройства, которые следят за уровнем воды в реках - в случае повышения уровня в МЧС по региону сразу поступит сигнал", - рассказал ТАСС представитель ГУ МЧС по республике.

По его словам, при негативном сценарии в зону подтопления в регионе могут попасть около 5700 человек, наиболее высокий риск - в Карабулаке, городе Сунжа, селе Троицкое и в Джейрахском районе, где протекают реки Сунжа и Армхи. "Но у нас подтопления случаются очень редко, примерно один раз в 10 лет. Паводкоопасный период на территории республики обычно наступает во второй половине мая и достигает пика в конце мая - начале июня, с началом ливней и с повышением температуры в горах", - добавил собеседник агентства.

Строительство дамбы и защита от селей

В Карачаево-Черкесии в этом году завершают строительство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук для защиты аула Адиль-Халк Ногайского района, где в зону возможного подтопления попадают 58 жилых домов, а также школа и мечеть. Кроме того, в регионе ведутся работы по ремонту берегоукрепительных сооружений на реках Джегута, Уруп, Аксаут и Кубань в районе населенных пунктов, находящихся под угрозой подтопления, а также дноуглубительные работы и расчистка русел притоков рек Джегута и Маляй Зеленчук. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, для реагирования на возможные ЧС подготовлена группировка из более 4 тыс. человек и более 870 единиц техники, в том числе плавсредства и беспилотные летательные аппараты МЧС.

В Чеченской Республике подтоплений практически не бывает, однако в горных районах нередки сходы селей и оползни. По данным республиканского министерства строительства и ЖКХ, в зоне воздействия оползневых процессов проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска. В 2020 году из федерального бюджета на их переселение выделено 99 млн рублей, такие же суммы предусмотрены переселенцам из оползневых зон в 2021-м и 2022 годах.

Одновременно в республике ведут работу по защите от селей. По данным управления ГУ МЧС по региону, в селеопасных зонах в Чечне проживают около 18 тыс. человек. "Проведена работа по очистке русел рек и укреплению береговой линии. Подготовлена проектная сметная документация на строительство четырех селезащитных сооружений в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа - сейчас ждем согласования заявки и начала финансирования", - сказал ТАСС председатель комитета правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий ЧС Али Абдуллаев, добавив, что в настоящее время селезащитных сооружений в республике нет.

Он также отметил, что в республике готовы оперативно отреагировать на любое ЧС. "В регионе есть обновляемый резерв палаток, медикаментов и продуктов питания на 22 млн рублей. Проводится мониторинг уровня рек, все службы находятся в режиме готовности", - сказал Абдуллаев.

Обезопасить дороги

Готовятся к сезону паводка и дорожники, как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", в регионах Северного Кавказа в зоне риска находятся более 20 участков федеральных автодорог общей протяженностью 35 км. По данным ведомства, 11 таких участков общей протяженностью 27,4 км расположены на трассе "Черкесск-Домбай" в Карачаево-Черкесии, пять - на Транскаме в Северной Осетии, из общая протяженность составляет 1,4 км. Кроме того, выявлены подверженные подтоплениям два участка федеральных трасс на Ставрополье и по одному потенциально опасному участку дорог в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.

"Период паводка приходится на май и июнь 2020 года. На паводковых участках заблаговременно созданы бригады для предупреждения и оперативной ликвидации возможных ЧС. Также дорожники очистили кюветы, селепропускные каналы и селенакопители. Кроме того, на автодорогах выявлено 48 потенциально опасных искусственных сооружений, в настоящее время проводятся работы по их осмотру, расчистке подмостовых русел, а также входных и выходных отверстий малых мостов и водопропускных труб. Для постоянного мониторинга производится установка водомерных рек", - рассказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что предупреждения и ликвидации ЧС в период прохождения паводка дорожники заготовили все необходимые материалы, к работе готовы 167 единиц спецтехники и 43 бригад численностью более 400 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Движение "Ласточек" между Сочи и Краснодаром приостановили из-за снижения спроса
Пассажирам, которые уже приобрели билеты, предложат альтернативные варианты на других поездах по этому направлению
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС