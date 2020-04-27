Проект "Песни Победы" на национальных языках запустили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры Дагестана совместно администрацией города Дербент к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили проект "Песни Победы на языках народов Дагестана". Песни военных лет будут исполняться на 14 титульных языках республики, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Дербента.

"Проект "Песни Победы на языках народов Дагестана" дает возможность внести в копилку национальных музыкальных шедевров народов Дагестана великие песни, которые объединяли и продолжают объединять людей вне зависимости от их национальностей. Он является одним из направлений Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня исполнение фронтовых песен на языках народов Дагестана - это дань уважения и памяти наших героев", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, в рамках проекта артисты дагестанской филармонии и народные певцы исполнят военные песни на 14 титульных дагестанских языках. В течение двух недель видеозаписи песен будут размещаться в социальных сетях. Открыла проект песня "Пора в путь дорогу" из кинофильма "Небесный тихоход" на русском и рутульском языках.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают 3 млн человек более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. В республике 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.