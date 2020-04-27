КБР в 2020 году выделила на 50% больше средств на защиту сельхозугодий от града

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят 22 млн рублей на защиту сельскохозяйственных насаждений от града в 2020 году, что на 50% больше суммы, выделенной на эти цели чем годом ранее. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"В Кабардино-Балкарии на мероприятия по защите сельхозугодий от града планируется направить 22 млн рублей. В таких больших объемах бюджетные средства на указанные мероприятия никогда не выделялись. Выделенные в 2020 году средства более чем в два раза превышают финансирование 2018 года и почти на 50% превышают прошлогоднее финансирование мероприятий по защите сельхозугодий от градобития", - говорится в сообщении.

Минсельхоз республики и Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы уже заключили соответствующий госконтракт. На данный момент 30 пунктов воздействия готовы защитить сельхозугодия республики от града, до конца мая текущего года планируется дополнительно установить два пункта воздействия в населенных пунктах Баксаненок и Кашхатау.

Общая площадь защищаемой территории составит более 480 тыс. га. Градоопасным сезоном для региона является весенне-летний период. По мнению экспертов, принимаемые в республике меры помогут сохранить будущий урожай.