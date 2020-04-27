{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КБР в 2020 году выделила на 50% больше средств на защиту сельхозугодий от града

Власти республики направят на эти цели 22 млн рублей

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят 22 млн рублей на защиту сельскохозяйственных насаждений от града в 2020 году, что на 50% больше суммы, выделенной на эти цели чем годом ранее. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"В Кабардино-Балкарии на мероприятия по защите сельхозугодий от града планируется направить 22 млн рублей. В таких больших объемах бюджетные средства на указанные мероприятия никогда не выделялись. Выделенные в 2020 году средства более чем в два раза превышают финансирование 2018 года и почти на 50% превышают прошлогоднее финансирование мероприятий по защите сельхозугодий от градобития", - говорится в сообщении.

Минсельхоз республики и Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы уже заключили соответствующий госконтракт. На данный момент 30 пунктов воздействия готовы защитить сельхозугодия республики от града, до конца мая текущего года планируется дополнительно установить два пункта воздействия в населенных пунктах Баксаненок и Кашхатау.

Общая площадь защищаемой территории составит более 480 тыс. га. Градоопасным сезоном для региона является весенне-летний период. По мнению экспертов, принимаемые в республике меры помогут сохранить будущий урожай.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Пятигорские студенты разработали графический проект, посвященный Великой Победе
Они разработали серию из 16 плакатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС