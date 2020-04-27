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"Бессмертный полк" онлайн начнется в регионах России 9 мая в 11:00 по местному времени

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров рассчитывает, что к акции присоединится не меньше людей, чем год назад

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк", которая из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате, начнется в регионах России 9 мая в 11:00 по местному времени. Об этом сообщил в понедельник журналистам сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

Организаторы сообщали, что из-за пандемии акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России". Будет создана единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно сайтах "Бессмертного полка России" и проекта "Банк памяти", а также через мини-сервисы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Полагаю, что по Дальнему Востоку в 11 часов наши программы позволят начать праздник, и, "перекатываясь" по часовым поясам, по регионам России, к 11 часам местного времени начать акцию в каждом регионе. Я полагаю, что это нас объединит, тем более - на такое продолжительное время", - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции.

Макаров выразил надежду, что в онлайн-формате к акции присоединится не меньше людей, чем выходили на улицы городов и сел год назад. "В прошлом году на шествие по стране собрались более 10 млн наших граждан, в этом году их было бы больше, потому что шествие захватывает. Люди в течение года занимались историческими изысканиями о своих предках и обязательно что-то нашли через поисковиков, музеи, военные комиссариаты, воспоминания. Я полагаю, что онлайн-формат в этом году мы должны опробовать, и полагаю, что он будет нисколько не меньше по количеству участников", - отметил он.

По его словам, формат акции позволит принять участие и тем, у кого не сохранилось портретов родственников. "Если в семье нет фотографий, я полагаю, что вы можете прислать фамилию, имя и отчество своего родственника, описание его подвига, когда ушел на фронт, был призван или уже служил на момент начала войны. Вы эту информацию закладываете в цифровом формате на века для своих потомков. Душевность никуда не исчезнет", - добавил Макаров.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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