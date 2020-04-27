Пятигорские студенты разработали графический проект, посвященный Великой Победе

ПЯТИГОРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Студенты-дизайнеры из Пятигорска разработали графический проект, посвященный 75-летию Великой Победы. На плакатах размещена информация об освобождении Европейских стран Советской армией, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Студенты разработали серию из 16 плакатов, посвященных знаковым событиям в освобождении Европы Советской армией от нацистских войск. На каждом плакате размещен краткий и емкий информационный блок: какие части армии принимали участие в операции по освобождению той или иной европейской столицы или лагеря смерти, каково гуманитарной значение этого события, сколько советских солдат и офицеров отдали свои жизни за освобождение европейцев от нацизма", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главное в проекте - фотографии военных лет, яркое и живое свидетельство подвига советского народа. "Каждый плакат - это твердое заявление: мы помним подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне и никому не дадим забыть, оболгать, переписать историю", - приводятся в сообщении слова студентов.

Авторы проекта "Память. Правда. Победа" - второкурсники Высшей школы дизайна и архитектуры Пятигорского государственного университета - Диана Журова, Валерия Кролевская, Анастасия Чибрякова, Анастасия Скиба, Алиса Коломиец, Адольф Клюковский, Татьяна Завялик. Научный руководитель проекта - доцент кафедры дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства Богдан Дмитриенко. Увидеть все 16 плакатов можно на сайте Пятигорского госуниверситета.