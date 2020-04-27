Около 50 учителей в Северной Осетии примут участие в программе "Земский учитель"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Порядка 50 учителей из разных регионов РФ примут участие в программе "Земский учитель" в Северной Осетии, сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования и науки республики.

"48 человек из семи регионов подали заявки на участие в конкурсном отборе по программе "Земский учитель" в Северной Осетии. Из поступивших заявлений 34 - из Северной Осетии, шесть - из Кабардино-Балкарии, четыре - из Дагестана, по одному - из Вологодской и Новосибирской областей, Забайкальского и Краснодарского краев", - говорится в сообщении.

Отборочные мероприятия пройдут в мае. В июле с победителями конкурса должен быть заключен трудовой договор, а до декабря текущего года выплачена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей.

Победители конкурсного отбора приступят к работе в республике с сентября 2020 года. Они должны будут отработать не менее пяти лет, денежную компенсацию учителя могут потратить по собственному усмотрению.

Федеральная программа "Земский учитель" создана по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на привлечение учителей в сельские школы. Педагоги, выбравшие малый город или село с численностью населения до 50 тыс. человек, должны будут получить единовременную выплату в 1 млн рублей. При этом учитель должен отработать в выбранной школе не менее пяти лет.