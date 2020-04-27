Общественники КБР помогли передвижному цирку

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Общественные организации Кабардино-Балкарии (КБР) оказали продовольственную помощь передвижному цирку "Советский цирк", который в момент объявления режима самоизоляции оказался в Нальчике. Общероссийский народный фронт организовал акцию взаимопомощи #МыВместе по всей стране и проводит благотворительный сбор продуктов для нуждающихся в адресной помощи в условиях пандемии, сообщили в понедельник в пресс-службе движения.

"Шапито "Советский цирк" давал представления в Нальчике к моменту введения режима самоизоляции в Кабардино-Балкарии и окрестных регионах. Продолжение гастрольного тура стало невозможным. Коллектив потерял доход, возникли трудности с обеспечением питанием сотрудников, их семей, а также цирковых животных. В ответ на обращение за помощью активисты ОНФ в КБР доставили цирковым артистам продуктовые наборы, собранные в ходе акции "Тележка добра" благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям Нальчика в торговых центрах и на улице Кирова в городе Нальчике", - говорится в сообщении.

С 9 апреля специальные боксы с символикой акции появились в 61 регионе страны. Уже более 500 крупных супермаркетов и небольших магазинов присоединились к акции, в том числе четыре магазина в Нальчике.

"Мы не одобряем использование диких животных в цирковых программах, но не могли не откликнуться, не помочь людям, оказавшимся вдали от дома заложниками этой непростой ситуации. Они потеряли работу, но должны по-прежнему заботиться о своих подопечных, а любую проблему легче решать сообща", - прокомментировала активист регионального штаба ОНФ, участница акции #МыВместе Вероника Зимак.

Дрессировщик тигров и медведей Рустам Матчанов поблагодарил волонтеров за доставленные продукты и объяснил, что собак и медведей прокормить относительно несложно, а вот тиграм постоянно требуется свежее мясо. "Отзывчивые жители Нальчика обеспечили нас достаточным количеством круп, яблок, моркови. Теперь просим наших благотворителей покупать только мясо или птицу. Кур тигры тоже с удовольствием едят", - пояснил Матчанов. В цирке работает 18 человек, вместе с родителями путешествовали по стране пятеро детей, младшему из которых всего год, поэтому есть потребность в подгузниках и детском питании.